Violate regole anti covid, sigilli della Finanza a Parco tematico a Palermo

Un parco tematico e di divertimento è stato sequestrato a Palermo dalla Guardia di finanza per mancato rispetto della normativa Covid. I militari del Gruppo Pronto impiego hanno proceduto alla contestazione della violazione amministrativa al gestore della struttura che si trova a Mondello e che aveva disatteso l'obbligo di chiusura. In particolare, i baschi verdi, giunti sul posto, hanno accertato come il parco di divertimento fosse aperto al pubblico, anticipando di fatto la data di apertura per tali attività prevista a partire dal 15 giugno. Al titolare è stata contestata la violazione del mancato rispetto dell'obbligo di chiusura dell'attività, che prevede una sanzione amministrativa che va da 400 a 3.000 euro, e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura temporanea per un periodo di 5 giorni.