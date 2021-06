E' morta a Genova Camilla dopo il vaccino di AstraZeneca

E' morta Camilla Canepa, la 18enne di Sestri Levante ricoverata al S.Martino di Genova dopo una trombosi e operata per rimuovere il trombo e ridurre la pressione intracranica. Era stata vaccinata con AstraZeneca il 25 maggio nell'open day per gli over 18 'dopo anamnesi vaccinale negativa'. Il Cts verso la raccomandazione di AstraZeneca agli over 60. "La possibilità di usare AstraZeneca per tutti su base volontaria non è un' invenzione delle Regioni. E' un suggerimento che arriva dai massimi organi tecnico-scientifici per aumentare le vaccinazioni e quindi evitare più morti". Così il presidente della Liguria Giovanni Toti invita a "non fare sciacallaggio" sulla vicenda.

I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi, cinque i malati che ne beneficeranno da quanto si è appreso. Ad annunciare la morte della ragazza è stata la sindaca Valentina Ghio: "Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere - ha detto -. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla".