Pro Loco di Marzamemi, già tanti turisti nella borgata: riapre l'Infopoint

Per il settimo anno consecutivo è attivo l’infopoint della ProLoco di Marzamemi, sito nella suggestiva piazza Regina Margherita, nel cuore del centro storico della frazione di Pachino.

Grazie all’apporto competente ed appassionato dei volontari della ProLoco e dei giovani del servizio civile ed al patrocinio del Comune di Pachino, concesso dalla Commissione Straordinaria, è stato possibile attivare un servizio che, negli anni precedenti, è risultato estremamente apprezzato dai visitatori del borgo marinaro.

Le richieste di semplici informazioni sono state innumerevoli e quelle più specifiche, che hanno consentito anche di raccogliere degli utilissimi dati sulla provenienza del turista e sulla durata del suo soggiorno, sono risultate, in media, circa 8mila all’anno.

“Quest’anno si è deciso di rendere attivo l’infopoint - dichiara il presidente della ProLoco Marzamemi Nino Campisi - un mese e mezzo prima rispetto agli altri anni perchè ci siamo resi conto che il flusso dei visitatori è, per fortuna, già molto consistente.

Intanto è già aperto nelle ore serali e ben presto sarà operante tutto il giorno, così da poter essere sempre a disposizione di turisti e degli operatori economici locali”.