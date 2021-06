Il giallo di un messaggio sulla Modica-Pozzallo: alberi avvelenati dalla mafia

Una scritta su un caratteristico muro a secco sulla strada Modica-Pozzallo: alberi avvelenati dalla mafia. Molti automobilisti hanno segnalato questo messaggio che provoca curiosità ma, anche, un certo allarme. A che cosa si riferisce? Se lo chiedono in molti, compresi i turisti che transitano in quella zona e che vorrebbero spiegazioni. Una forma di protesta messa in atto da qualcuno per tenere lontano i curiosi dai campi dove crescono alberi di carrubo con vista panoramica sul mare? Una trovata goliardica? Fino a questo momento non è dato saperlo. Per non alimentare fantasiose ipotesi o inutili allarmismi, visto che quella scritta campeggia sul muro a secco da oltre un anno, sarebbe opportuno fare luce su questo insolito “giallo”. Anche per evitare danni all’immagine di un territorio che sta cercando di superare gli effetti negativi della pandemia. Alle autorità locali – di Modica e di Pozzallo – viene chiesto di accertare la natura dell’iniziativa e di individuarne gli autori.