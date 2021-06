Siracusa, denunciato per ricettazione di una bicicletta

Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa hanno denunciato un siracusano di 47 anni per il reato di ricettazione di una bicicletta rubata. I Poliziotti, poco dopo la mezzanotte, hanno intercettato, nei pressi di Via Cuma, il denunciato in sella ad una bicicletta.

Gli attenti riscontri operati nell’immediatezza hanno consentito di fare luce sul furto del mezzo e sulla circostanza che l’uomo, in possesso della bicicletta, dichiarava di averla comprata da un individuo che non conosceva.