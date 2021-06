Minacce a pubblico ufficiale, denunciato ad Augusta

Agenti del Commissariato di Augusta hanno denunciato un augustano di 27 anni per il reato di minacce a pubblico ufficiale. Il giovane stava litigando animatamente con altre persone quando un poliziotto, libero dal servizio, cercava di dirimere l’alterco e riportare la calma. Per tutta risposta il giovane, nonostante l’agente si fosse qualificato come appartenete alla Polizia di Stato, lo apostrofava con frasi irriguardose e lo minacciava pesantemente, diffidandolo dall’intromettersi nel litigio.