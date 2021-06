Nuovi parcometri a Siracusa, verranno installati in 8 punti del capoluogo

Otto nuovi parcometri saranno installati nei prossimi giorni a Siracusa in alcune aree cittadine per agevolare gli utenti nel pagamento della sosta.

Nel dettaglio 3 parcometri andranno al parcheggio Molo, 2 nell’area antistante via Bengasi ed 1 nel varco d’ingresso da via del Porto Grande; 2 su Riva Nazario Sauro, 1 lato mare ed 1 angolo con via Trieste: si sommeranno ai 2 attualmente in funzione per ottenere, con 4 parcometri, la copertura capillare dell’area.

1 parcometro sarà su via monsignor Musumeci, per le strisce blu di quell’area; 1 su

via Pitia ed 1 su via senatore Di Giovanni, a copertura di quelle aree e di una porzione di via Tisia.

“Per una razionalizzazione del servizio di sosta a pagamento, stiamo intervenendo per potenziare il servizio in alcune aree dove se ne avvertiva l’esigenza, e per implementarlo in altre che ne erano sprovviste. Quelli che partiranno la prossima settimana sono il primo di due lotti complessivi di 15 nuovi parcometri e vanno ad aggiungersi alle altre modalità di pagamento, il “gratta e sosta” e l’app”: lo dichiara l’assessore alla Mobilità, Maura Fontana.