Covid, sale il numero dei positivi nel Ragusano: sono 526

Altalena di numeri nei contagi Covid nel Ragusano. Nel report dell'Asp dell'11 giugno i positivi sono 526: 497 in isolamento domiciliare, 25 ricoverati e 4 nella RSA Covid del Maria Paternò Arezzo di Ibla. Balzo in avanti dei contagi a Ragusa e a Comiso, mentre non scende il dato di Chiaramonte con 30 positivi su una popolazione di 8.000 abitanti. Sale il numero dei guariti a 11.655, stabile il numero dei morti a 274. Questo il dettaglio dei positivi neo comuni iblei: 19 Acate, 30 Chiaramonte Gulfi, 117 Comiso, 2 Giarratana, 27 Ispica, 25 Modica, 1 Monterosso, 23 Pozzallo, 91 Ragusa, 9 Santa Croce Camerina, 13 Scicli, 140 Vittoria.