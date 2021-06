Ragusa, è morto Antonio Bracchitta "Foto Tony": aveva lo studio a Modica

E' morto a Ragusa, all'età di 81 anni, Antonio Bracchitta, "Foto Tony". Aveva lo studio a Modica, in corso Umberto, nei pressi del Teatro Garibaldi. La sua attività professionale, negli Anni Settanta e Ottanta, è legata ai servizi fotografici per matrimoni, cerimonie pubbliche e avvenimenti di cronaca. Il suo nome è anche indissolubilmente legato al calcio e ai suoi servizi fotografici delle partite del Modica al "Vincenzo Barone" per i quotidiani regionali e i giornali locali. E' stato un grande professionista e persona affabile e disponibile. I suoi "scatti" hanno punteggiato i momenti più importanti nella storia quotidiana della realtà modicana per due decenni. Alla famiglia di Antonio Bracchitta "Foto Tony" le condoglianze della redazione di Nuovo Sud.