Modica, restauro di quattro statue del Duomo di San Pietro: ci sono 80.000 euro della Regione

Quattro delle statue della scalinata di San Pietro saranno messe in sicurezza e restaurate grazie a un intervento di 80 mila euro disposto dall’assessore ai Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà. Si tratta di tre statue poste sulla scalinata, e di quella di Santa Cirilla, situata sul prospetto principale del Duomo. Lo ha reso noto questo pomeriggio a Modica l’assessore Samonà nel corso di un sopralluogo che si è svolto alla presenza del Soprintendente dei Beni culturali di Ragusa, Antonio Di Marco. Presenti anche il sindaco di Modica Ignazio Abbate, il parlamentare nazionale Nino Minardo, il parlamentare regionale Orazio Ragusa, il congliere comunale Mommo Carpentieri, della Lega e frate Antonello Abate, parroco della chiesa. Al sopralluogo ha partecipato anche l’incaricato diocesano per l’edilizia di culto Biagio Gennaro.

Il sopralluogo ha permesso di prendere atto di nuove preoccupanti infiltrazioni nella navata sinistra del Duomo di San Pietro, legate a recenti piogge di particolare intensità: è stata evidenziata la necessità di cercare soluzioni di pronto intervento. Al presidente della neonata Associazione Culturale “Petra Mazara” , Antonio Criscione, che è sorta proprio per valorizzare la storia ed il patrimonio parrocchiale, e al tecnico della diocesi, l'assessore Samonà ha illustrato le strade che si stanno percorrendo per tentare di sbloccare numerosi finanziamenti per ridare lustro al patrimonio cittadino, tra i quali il tanto atteso intervento per la chiesa madre di San Giorgio.

A conclusione del sopralluogo, l'Associazione Petra Mazara ha consegnato all'assessore Samonà un quadro raffigurante le statue degli apostoli. L'Associazione è intitolata ad una nobildonna modicana che contribuì con generose offerte alla ricostruzione del Duomo di San Pietro dopo il terremoto del 1693.

NELLA FOTO, da sinistra: Ragusa, De Marco, Samonà, Minardo.