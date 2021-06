Europei di calcio, gli azzurri non 'steccano' alla prima: 3 gol alla Turchia

Grande Italia all'Olimpico. Vittoria propiziata da un autogol dello juventino Demiral, che ha sbloccato la partita, raddoppio di Immobile, poi tris di Insigne. Ma dominio netto degli azzurri: gioco e raffica di tiri. E' stato il primo passo sulla strada dell'Europeo, una avvio piu' che positivo. Il calcio e' ripartito col pubblico: un momento importante per tutti. Il primo tempo, come si pensava, e' stato l'assedio di Forte Apache, con la Turchia chiusa in difesa e gli azzurri a caccia di spazi: una decina di tentativi della squadra di Mancini, con Insigne, Chiellini e Immobile tra i piu' pericolosi. Gli ottomani non hanno mai tirato. Partita a senso unico con qualche difficolta' degli azzurri contro una difesa chiusa. Altro che bel gioco dei turchi ! L'autogol su un cross di Berardi all'inizio della ripresa, e' stato il premio meritato alla chiara supremazia dell'Italia. Insigne ha poi arrotondato il risultato. Con il primo passo positivo sulla strada degli Europei, la nazionale di Mancini ha quindi continuato nella sua serie di partire utili (28) e ha inanellato la sua nona vittoria consecutiva. I tre punti la metteranno probabilmente al riparo da eventuali sorprese contro Svizzera e Galles, avversari nel girone. Mercoledi', contro gli elvetici in pratica gli azzurri si giocheranno il passaggio del turno. Il ct azzurro aveva schierato la formazione prevista, con Spinazzola terzino, Locatelli a centrocampo e Berardi in attacco. La squadra ottomana aveva messo in campo tre "italiani": Demiral della Juve e Calhanoglu del Milan. Dopo la cerimonia inaugurale (Guglielmo Tell, Bocelli, cavalli, ballerini, acrobati, fuochi d'artificio, palloni coi i colori delle Nazionali in lizza) al cospetto del presidente Mattarella e davanti a 16.000 tifosi (diverse centinaia i turchi), la partita e' cominciata in un clima d'equilibrio. Dopo un quarto d'ora, il primo tiro di Insigne, a seguito di uno scambio rapido con Berardi, fuori di poco. Poi hanno tentato Bonucci (fuori) e Immobile (tiro toccato con il braccio da Soyuncu). Su un angolo, bel colpo di testa di Chiellini deviato da Cakir con un grande intervento. Uno spunto di Berardi da sinistra per la testa di Immobile: fuori. Su un pericoloso traversone di Ylmaz da sinistra, Donnarumma e' intervenuto in uscita. Un tentativo di Insigne centrale, uno di Immobile parato. Un cross di Spinazzola deviato di mano da Celik. Vano predominio azzurro nella prima parte della gara. Una palla persa da Joriginho ha permesso a Under di andare in fuga e tirare, ma Donnarumma non ha avuto problemi. L'Italia ha sbloccato la partita all'8': da Barella a Berardi sulla destra, finta su Under e cross che Demiral ha deviato nelle propria porta. Spinazzola ha impegnato seriamente Cakir da sinistra. L'Italia ha cercato il raddoppio ottenendolo al 20' con Immobile che ha insaccato su tiro di Spinazzola respinto da Cakir. Poi il gol di Insigne su errore del portiere turco nel rimettere la palla catturata da Berardi e poi Immobile ha servito il napoletano. Chiellini nel finale ha salvato la porta azzurra. L'Italia ha avuto in Spinazzola il piu' incisivo propulsore, in Chiellini e Insigne gli uomini piu' pericolosi in fase conclusiva. Berardi ha la paternita' del gol che ha sbloccato la partita. Immobile (bene) a segno. Turchi pressoche' inesistenti in fase offensiva. E ora la Svizzera, che incontreremo pure nelle qualificazioni per i Mondiali. Antipasto ? No, piatto principale.

Franco Zuccalà