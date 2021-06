Sono 1.901 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 69 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 217.610 tamponi: l'indice di positività è allo 0,9%. Ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono 597 persone (-29 da ieri). Sono 3.949.597 i guariti (+5.893) e 165.239 gli attualmente positivi (-4.070).