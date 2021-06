Modica, aperto il nuovo parcheggio dell'ospedale

E' stato aperto il parcheggio antistante l’ala nuova dell’Ospedale Maggiore di Modica. A sei mesi dalla firma della convenzione con la quale l’ASP ha ceduto al Comune l’area, si sono conclusi i lavori che hanno creato 100 posti auto. I nuovi stalli, di fondamentale importanza per la zona, saranno a disposizione sia dell’utenza del nosocomio sia degli altri automobilisti. La sosta sarà gratuita. “Finalmente siamo riusciti a rendere realtà un progetto che da tempo era fermo - afferma il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. "Abbiamo risolto il problema delle acque bianche che allagavano l’area ad ogni pioggia abbondante utilizzando pietrisco e materiale assorbente. Per tale ragione abbiamo scelto di asfaltare solo la rampa di accesso al parcheggio. I 100 posti saranno a servizio dell’intera comunità non solo dell’utenza dell’Ospedale. Visto che in tutti questi anni abbiamo aspettato invano un finanziamento regionale per il suo completamento, abbiamo deciso di concerto con la direzione provinciale dell’ASP, di poter intervenire direttamente. Ringrazio l’ASP per aver firmato questa convenzione e averci così consentito di rendere fruibile l’area. La sua realizzazione è l’ennesima dimostrazione che con poche decine di migliaia di euro si può realizzare un’opera per la comunità senza aspettare i tempi infiniti della burocrazia ed i costi eccessivamente lievitati”.