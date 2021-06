Benefici alla salute della sigaretta elettronica

La nascita delle sigarette elettroniche vede tra gli obbiettivi principali estirpare la piaga del fumo dalla società moderna. Ad oggi questo intento è stato probabilmente deviato o mitigato dalle ragioni di mercato, ma resta comunque lo strumento più utile e che più si è dimostrato efficace alla lotta al fumo. Più di qualsiasi campagna di sensibilizzazione, di cerotti o gomme da masticare.

Le sigarette elettroniche vengono prodotte per questa ma anche per altre ragioni e da quando sono arrivate anche in Italia si sono rapidamente diffuse in tutto la penisola conquistando ogni giorno clienti e appassionati. Potete trovarne di ogni forma e colore, potrete acquistare la vostra sigaretta elettronica in uno dei tanti negozi fisici o potete acquistare la sigaretta elettronica di Terpy, disponibile comodamente online senza necessità di uscire di casa.

In questo articolo vedremo i benefici che la sigaretta elettronica ha sulla nostra salute, sul nostro corpo, ma anche sul nostro portafoglio.

Sigaretta elettronica: sostituto del fumo

Tutti i benefici della sigaretta elettronica, o e-cig, sono legati alla sua alta probabilità di aiutare i fumatori a smettere di fumare sostanze nocive.

Il percorso però di sostituzione del fumo delle sigarette, con quello dello svapo, non è e non può essere drastico e traumatico, ma deve essere un andamento lento e delicato.

Per i primi periodi è infatti suggerito di rimanere su livelli di nicotina e liquidi dal sapore simile a quello della sigaretta. Questo eviterà un distacco traumatico tra la sigaretta tradizionale e quella elettronica, riducendo i rischi di un rifiuto del nuovo mezzo.

Benefici ai polmoni

Partiamo dunque ad esaminare questi benefici e non si può che partire dalla saluta polmonare del nostro corpo. Le sigarette tradizionali, infatti, per mezzo della combustione, sono in grado di irritare terribilmente i nostri polmoni grazie alle sostanze estremamente nocive prodotte e contenute nella sigaretta. A lungo termine, queste sostanze influenzeranno i nostri polmoni, rendendoli inefficienti e aumentando il rischio di malattie gravi o peggio.

Le sigarette elettroniche invece basano il loro funzionamento su dei liquidi a base acquosa, dunque ogni volta che fumiamo, stiamo fumando vapore, arricchito di aromi e sostanze come la nicotina, ma pur sempre vapori. Questi non sono in grado di irritare il polmone, ma anzi lo aiutano a ripulirsi.

Nel primo periodo di utilizzo di una sigaretta elettronica, infatti possiamo riscontrare un aumento di muchi, questo per mia dell’azione di pulitura che le sigarette elettroniche hanno sui polmoni e su una vita da fumatore di sostanze cancerogene e dannose.

Benefici alla respirazione

Proseguendo nella nostra personale guida ai benefici dell'utilizzo delle sigarette elettroniche, la pulizia e la rinascita dei polmoni ci consente di ripristinare le nostre capacità respiratorie.

Come forse non vi accadeva da anni.

I fumatori, anche dopo aver fumato per alcuni mesi, possono constatare subito la tendenza ad accorciarsi del respiro, ed è impossibile evitare difficoltà respiratorie più o meno gravi durante i viaggi a lunga distanza fatti a piedi.

Questo non accadrà nel caso delle sigarette elettroniche, ricordiamo che le sigarette elettroniche ci permettono di inalare vapore e pulire i rifiuti polmonari, permettendoci di respirare di nuovo con calma. La capacità di ritrovare una respirazione efficace ci permette inoltre di tornare ad una vita normale e rilassata in ogni situazione.

Benefici all’olfatto e al gusto

I problemi per chi fuma sigarette tradizionali e tabacco non sono necessariamente legati alla salute, ma sono anche legati a questioni magari secondarie, ma molto importanti nella vita di ognuno di noi. Il fumo, infatti, colpisce anche i nostri sensi, soprattutto olfatto e gusto.

Questo non si traduce solamente nel fatto di non poter sentire gusti e odori sottili e delicati, ma è anche un rischio in alcune circostanze particolari.

Infatti, nel caso di perdite di gas in ambito domestico, molti di noi se ne accorgono subito grazie all’odore particolare. Questo potrebbe invece passare inosservato al naso di un fumatore accanito, in quanto il suo senso è particolarmente annebbiato dal fumo di anni.

Benefici per l’attività sportiva

L'uso delle sigarette elettroniche ci consente anche di tornare allo sport in modo completamente autonomo e sicuro. Chiunque abbia fumato per un po' sa quanto sia difficile andare a correre, giocare a calcetto con gli amici o anche solo passeggiare.

Tutte tristi conseguenze delle sostanze presenti nelle normali sigarette e che vengono sprigionate dalla combustione.

Le sigarette elettroniche ovviamente non miglioreranno il tuo modo di correre, la tua capacità di scartare gli avversari sul prato verde o di evitare di prendere una storta camminando per strada, ma sicuramente ti permetterà di farlo più agevolmente e senza il tipico fiato corto e l’affanno dei fumatori.

Benefici economici

Finora ci siamo concentrati sui benefici per il nostro organismo delle e-cig, che sono certamente i più importanti e vitali per tutti noi. Tuttavia, seppur in secondo piano, le e-cig presentano altri vantaggi, tra cui il risparmio per le nostre sempre troppo vuote tasche.

Le sigarette non sono solo un grave problema di salute, ma anche un’enorme perdita di denaro per molte persone. Considerando che il costo delle sigarette aumenta ogni giorno, superando facilmente i 5 euro per pacchetto, e considerando che molti di noi ne comprano uno ogni giorno, capirete che abbiamo una cifra tutt’altro che piccola entro la fine di ogni anno.

Nel caso delle e-cig invece, dopo l'investimento iniziale più o meno elevato a seconda del modello che acquisteremo, il costo di ricarica dei liquidi ogni mese difficilmente supererà i 30 euro. Non siamo molto bravi in matematica, ma capirete che il risparmio a fine anno è notevole, tenendo conto anche che il device andrà acquistato una sola volta.