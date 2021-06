Il Ct della nazionale, Mancini: "Bellissima serata ma ne mancano 6"

"E' stata una bellissima serata ma ne mancano sei fino a Wembley". L'emozione negli occhi, l'idea fissa della finale dell'Europeo, Roberto Mancini ha esultato ai tre gol della sua Italia, e alla fine tira un sospiro di sollievo: la fiducia c'era, ma anche la consapevolezza che l'impatto giusto era fondamentale. "Una serata bellissima - ripete - spero ce ne siano tante altre. Abbiamo giocato bene, non abbiamo mai mollato, insomma è stata un'ottima gara. Ma per Wembley ce ne sono ancora sei e qui ci sono altre nazionali forti". Ammette, il ct della rinascita, che "la prima non era facile, c'era la gente, il fatto di giocare a Roma, e questo ci avrebbe potuto condizionare". Invece è andato tutto bene, e "ci fa piacere aver dato soddisfazione a tutti gli italiani che hanno visto la partita, che erano allo stadio dopo tanto tempo. Mi aspettavo fosse una serata bella, è stata bellissima". Anche perché, fa notare il tecnico, "la Turchia è forte, ha giocatori di talento e noi abbiamo fatto una buonissima gara, lasciando poco agli avversari. Abbiamo avuto un merito: non li abbiamo fatti giocare, loro erano tutti dietro nel primo tempo e non era facile entrare ma il merito è stato dei nostri". Ora l'Italia dove può arrivare? "L'Italia gioca bene ma può fare ancora molto - risponde -: siamo giovani, avrei voluto una serata così. Bella, come inaugurazione, all'Olimpico, cercando di far divertire tutti. Il rigore non fischiato? Dalla panchina non ho visto niente, e poi non ho rivisto gli episodi". Il premio del migliore in campo è andato a Leonardo Spinazzola: "è stata una serata emozionante, a partire dal pullman dal quale abbiamo visto tutti quei tifosi. Abbiamo avuto i brividi, ci mancavano da morire. E' stata una partita perfetta, senza gol subiti e in cui abbiamo proposto un buon calcio". Leonardo Bonucci predica "umiltà e piedi per terra" e rivela che il segreto dell'Italia è stato "testa leggera e cuore caldo, pieno di passione, cattiveria agonistica e voglia di fare al massimo ciò che sappiamo". Ciro Immobile parla del suo gol: "L'esultanza? Ci è arrivato un messaggio da Lino Banfi e sia io sia Insigne l'abbiamo fatto. Dedico questa rete alla mia famiglia, segnare all'esordio in un Europeo in questo stadio è fantastico". Insomma l'Italia gioisce, adesso sotto con la Svizzera di Petkovic e Xhaka.