Ubriaco a Marzamemi insulta e filma i poliziotti: denunciato per oltraggio

Agenti del Commissariato di Pachino hanno denunciato un uomo di 48 anni per i reati ubriachezza molesta e minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

In particolare, verso la mezzanotte gli agenti sono intervenuti alla Balata di Marzamemi per la segnalazione di un uomo in evidente stato di ebrezza. Mentre gli agenti si avvicinavano alla persona ubriaca, questi, indispettita dalla presenza della Polizia, effettuava con il proprio telefonino una diretta su un social network, riprendendoli. Quando gli operatori tentavano di procedere all’identificazione dell’uomo, questi iniziava a oltraggiare ed a offendere pesantemente gli agenti i quali si vedevano costretti ad accompagnarlo presso gli uffici del locale Commissariato. La condotta offensiva dell’uomo proseguiva anche all’interno degli uffici di polizia, ove veniva reso edotto che per i fatti accaduti sarebbe stato denunciato. Appreso ciò, al fine di intimorire gli agenti, l’uomo prima millantava conoscenze con dirigenti della Polizia di Stato, e poi, visto che le minacce non avevano effetto, manifestava un presunto malessere.