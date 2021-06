Comune di Palermo, il M5s: pronti a fornire contributo concreto per il bene della città

"Siamo consapevoli del grido d'allarme che proviene dalla nostra città e non ci sottrarremo alle nostre responsabilità sino a quando ci saranno le condizioni per lavorare e fornire un contributo concreto. Questo però non significa mettere da parte le battaglie politiche né venir meno alle prerogative di controllo e di impulso sull'attività della Giunta e del sindaco". Lo dichiarano i consiglieri comunali di Palermo del M5s Viviana Lo Monaco, Concetta Amella e Antonino Randazzo. "Non si può dimenticare come le fila degli attuali oppositori del sindaco siano popolate anche da coloro i quali hanno contribuito attivamente alla riconferma di Leoluca Orlando nel 2017. "In questo contesto complesso, il M5s continuerà a distinguersi per la coerenza del proprio percorso di opposizione responsabile, rispettando il mandato assegnato dai cittadini alla nostra forza politica. - aggiungono - Se ci saranno le condizioni per continuare a lavorare in Consiglio comunale noi ci saremo per il bene della città, esprimendoci sugli atti più urgenti e importanti come il Bilancio consolidato, il programma Triennale OO.PP. 2020/2022 ed elenco Annuale 2020, il Pef TARI, la delibera sul progetto dell'area ex Grande Migliore, la variante di via Rosario Nicoletti, il Regolamento sui beni comuni, quello sulla gestione degli impianti sportivi e il Regolamento sulla gestione dei rifiuti".