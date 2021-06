Caltanissetta, ripreso in Corte d'appello il processo ad Antonello Montante

E' ripreso, davanti alla corte d'appello di Caltanissetta, il processo all'ex leader di Confindustria Sicilia Antonello Montante, condannato in primo grado a 14 anni per associazione finalizzata alla corruzione e acceso abusivo al sistema informatico. Prosegue l'interrogatorio, cominciato ieri, dell'imprenditore, a giudizio insieme a Diego Di Simone, l'ex ispettore di polizia diventato il capo della security di Confindustria, Marco De Angelis, ex funzionario della questura, Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della Guardia di finanza di Caltanissetta, Andrea Grassi, ex funzionario del Servizio centrale operativo della polizia. Montante sarebbe stato al centro di una attività di dossieraggio realizzata, anche grazie a complicità eccellenti, attraverso l'accesso a dati delle forze dell'ordine e finalizzata a ricattare "nemici", condizionare attività politiche e amministrative e acquisire informazioni su indagini in corso.