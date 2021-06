Ragusa, furti in abitazione: quattro persone denunciate dalla Polizia

Agenti della Squadra Mobile di Ragusa hanno denunciate quattro persone dopo il controllo di due autovetture sospette, ferme nei pressi di alcune abitazioni della zona alta della città. Alla vista della pattuglia i quattro occupanti delle auto si sono dati alla fuga me sono stati bloccati dagli agenti. All’interno delle auto sono stati trovati e sequestrati diversi arnesi atti allo scasso. I quattro, di età compresa tra i 21 e i 33 anni, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, nonché muniti di fogli di via obbligatori con divieto di ritorno nel Comune di Ragusa per tre anni, Entrambi i conducenti delle due autovetture sono stati inoltre sanzionati in quanto sprovvisti di patente di guida con conseguente fermo amministrativo dei due veicoli.