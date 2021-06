Ragusa, area immigrati della Questura: nuovi arredi grazie al Rotary Club

Si svolgerà lunedì 14 giugno, alle 10, la cerimonia ufficiale di consegna dei lavori di ripristino degli arredi eseguiti con il contributo del Rotary Club Service di Ragusa nella struttura destinata ad area di accoglienza per l’utenza dell’Ufficio Immigrazione, in via Ninni Cassarà. A distanza di quasi tre anni, la struttura, realizzata nel 2017 nel Piazzale adiacente la Questura, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Rotary, è stata rimessa a nuovo, con la sostituzione di alcuni sedili destinati all’utenza che nel tempo si erano logorati risultando inutilizzabili.