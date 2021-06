Montante in aula a Caltanissetta: "Fuori da Confindustria chi non denunciava"

E'm ripreso questa mattina, davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta, l'interrogatorio di Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani, condannato in primo grado a 14 anni di carcere per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. Ieri pomeriggio, Montante, che ha chiesto di essere interrogato, rispondendo alle domande dei suoi legali, gli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina, ha parlato del suo "impegno contro la mafia", ma anche del suo rapporto con i magistrati, citando alcuni giudici di Caltanissetta con cui "collaboravo per la legalità". Poi, ha anche detto che il Presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci e l'assessore Gaetano Armao "fino al 2018", quando Montante fu arrestato, "venivano da me per chiedere indicazioni su come muoversi e su cosa portare avanti nella loro azione politica". E ha aggiunto: "Mi sono dunque interrogato sulla ragione della costituzione di parte civile di tante persone che mi sono state vicino a cominciare dalla Regione per finire a Cicero", cioè l'ex presidente dell'Irap che oggi è uno dei maggiori accusatori di Montante. "Con il mio codice etico di Confindustria c'è stata la svolta nell'antimafia". Lo ha detto Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali nel corso dell'interrogatorio ripreso questa mattina davanti alla Corte d'appello di Caltanissetta nel processo per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. Montante, interrogato dal suo legale Carlo Taormina, ha parlato delle costituzioni di parte civile di Confindustria nei processi di mafia "per far capire alle imprese che bisognava denunciare", dice. E ha parlato del codice etico di Confindustria, avviato dagli industriali siciliani quando era presidente regionale che prevedeva l'espulsione degli associati che non denunciavano gli estorsori.

Linda Vancheri, l'ex assessore regionale allo Sviluppo economico della Sicilia voluta da Confindustria, "non era la mia segretaria ma una esperta in internazionalizzazione", "non la conoscevo prima e nel 2005 mi fu segnalata dall'allora prefetto e dall'allora questore, perché lei rappresentava le problematiche del centro di accoglienza di Pian del Lago di Caltanissetta". A dirlo, nel corso dell'interrogatorio della difesa, è l'ex presidente degli industriali siciliani Antonello Montante. Vancheri è attualmente indagata nell'inchiesta stralcio sul 'sistema Montante' insieme con l'ex governatore siciliano Rosario Crocetta. Per la Procura di Caltanissetta l'ex assessora regionale siciliana Linda Vancheri "nell'ambito di un rapporto corruttivo" con l'ex Presidente degli industriali Antonello Montante, "nella sua qualità di assessora alle Attività produttive della Regione" e "dunque di pubblico ufficiale" avrebbe "assecondato" le "direttive impartite da Montante". Nella richiesta di rinvio a giudizio i magistrati parlano, tra le "utilità" di "una stipula, per volontà di Montante, di un contratto di assunzione, alle dipendenze di Confindustria nazionale con una retribuzione annua lorda di 160 mila euro, oltre ad alcuni benefit relativi alle spese sanitarie".

"Gli accessi allo Sdi non servivano, c'era revisual", un Sistema di ricerca importante. "Gli accessi allo SDI fanno ridere al confronto". Lo ha detto Antonello Montante proseguendo il suo interrogatorio all'aula bunker di Caltanissetta. L'accusa è di Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e di accesso abusivo al sistema informatico. "Gli accessi allo Sdi fanno ridere al confronto", dice. E spiega che risate il sistema Revisual, un sistema di accesso della Camera di commercio ai dati personali di alcuni soggetti. Lo Sdi è il Sistema bancario dati del Viminale. Secondo l'accusa Montante, con l'aiuto di un poliziotto e il capo della sicurezza di Confindustria, entrambi imputato nel processo, avrebbe sollecitato l'accesso al servizio informatico del Ministero dell'interno per avere notizie su alcune persone.

A"Nel 2005 fui eletto presidente degli industriali siciliani e fui votato, a scrutinio segreto, dall'80 per cento degli iscritti". Lo ha detto Antonello Montante proseguendo il suo interrogatorio nel processo che lo vede imputato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo al sistema informatico. "Mi associai a Confindustria nel 1993 ed avevamo un'azienda - racconta Montante- e nel 1996 il presidente Averna mi propose di fare il presidente dei giovani industriali che dipende da Confindustria. Poi, dopo pochi mesi, fui nominato anche membro del consiglio generale dell'asi di Caltanissetta". E aggiunge: "Nel 1997 feci il presidente facenti funzioni. Nel 2000 mi dimisi e scadeva il mandato anche da giovane presidente di Confindustria. Lavoravo nella mia azienda che aveva sede ad Asti. Fino al 2005 non ebbi più alcuna carica". "Nel 2004 c'era la necessità di nominare il nuovo presidente di Confindustria e venne indicato Malavasi- prosegue Montante- Non fu nominato perché non c'era coesione ed intervenne Marco Venturi che raccolse le firme a mia favore per farmi candidare a presidente". "Le grandi aziende Enel, Eni, Ferrovie, poste, facenti parte di Confindustria mi votarono - dice ancora - ma cominciai ad avere minacce e biglietti minatori. Poi Nel gennaio 2005 furono indette le elezioni e divenni presidente. Ed a scrutinio segreto fui votato dall'80% dei votanti".

Forse ci sarà un confronto diretto, in aula, tra Antonello Montante e il suo principale accusatore ed ex amico, Alfonso Cicero. Lo ha annunciato uno dei suoi legali, l'avvocato Carlo Taormina, parlando con i cronisti durante una pausa dell'udienza del processo, a porte chiuse, a carico dell'ex Presidente degli industriali accusato di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione. ''Non è ancora stato deciso - spiega- ma si farà con molta probabilità in una delle prossime udienze''. Secondo l'accusa ''L'ex presidente dell'Irsap Sicilia, Alfonso Cicero, avrebbe subito minacce e intimidazioni da Antonello Montante, ex leader di Sicindustria. In particolare Montante, voleva che Cicero firmasse una lettera con data retroattiva al 10 luglio 2014. Nella stessa Cicero avrebbe dovuto dichiarare che l'azione di denuncia contro mafia e affari nelle aree industriali della Sicilia era frutto delle sue indicazioni''. Così disse il pm Stefano Luciani nella requisitoria del processo di primo grado. Montante fu condannato a 14 anni.

E' terminato l'interrogatorio di Antonello Montante, l'ex presidente degli industriali siciliani che da ieri viene ascoltato in aula dalla difesa, gli avvocati Giuseppe Panepinto e Carlo Taormina. L'udienza è stata rinviata a venerdì prossimo, 18 giugno. Le altre udienze per sentire Montante saranno il 6, il 9 e il 10 luglio. La sentenza sarà emessa a ottobre.

"In questi due giorni è stata restituita a Montante la sua reale immagine". Lo ha detto l'avvocato Carlo Taormina, legale di Antonello Montante, lasciando l'aula bunker di Caltanissetta dove è appena finita la seconda udienza dedicata all'interrogatorio dell'ex presidente degli industriali siciliani. "La storia parla da sola - dice - l'ultima tappa è stata quella della agenzia per i beni confiscati ala mafia di cui era stato nominato componente. In assoluta coincidenza con la pubblicazione della notizia della inchiesta a suo carico, e lui era stato indicato come presidente", dice. "E non è assolutamente una coincidenza…", aggiunge.