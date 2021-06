Sbanda con la moto e finisce sotto un'auto: morto un 74enne a Cefalù

Un uomo di 74 anni è morto in un incidente sulla strada statale 113 nei pressi della zona di Cefalù. I medici del 118 hanno cercato di rianimare l'uomo rimasto incastrato nel veicolo. Ma alla fine per l'automobilista non c'è stato nulla da fare.

La vittima dell'incidente mortale nella statale 113 nei pressi del bivio Ferla, alle porte di Cefalù, è Angelo Ruffino. Era a bordo di una moto, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sotto una vettura che stava transitando. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Cefalù.