Femminicidio a Castelnuovo Magra: secondo le prime informazioni, un uomo avrebbe ucciso l'ex compagna di 24 anni in una villetta di via Baccanella. I Carabinieri territoriali e quelli di Sarzana stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo le testimonianze dei vicini di casa per ricostruire l'accaduto. Al momento dell'omicidio, secondo quanto appreso, sarebbe stato presente anche un minorenne.