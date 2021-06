Europei, la Svizzera crea ma spreca: il Galles agguanta il pareggio ( 1 - 1)

Una Svizzera bella ma sprecona viene raggiunta allo scadere dal Galles che strappa un pareggio nell'esordio di Baku. Dopo un primo tempo soporifero, condizionato dalle calde temperature in Azerbaijan, la seconda gara del Gruppo A si accende nella ripresa. Gli elvetici, padroni del campo, trovano il vantaggio, sprecando diverse altre occasioni per il raddoppio. Finendo per pagare cara l'imprecisione sotto porta, quando vengono raggiunti da un'incornata di Kieffer Moore. Inutile il forcing finale della squadra di Vladimir Pektovic che spreca così una grande occasione per mettere un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi. Allo Stadio Olimpico sono i gallesi ad uscire prima dai blocchi di partenza. Più intraprendenti e reattivi, la nazionale di Rob Page si rende subito pericola grazie allo spunto di Dam James: sul suo cross, l'incornata di Moore viene deviata in angolo da Yann Sommer. Alla Svizzera serve più di un quarto d'ora per entrare in partita, ma quando finalmente Freuler e compagni alzano il ritmo, assumono il controllo delle operazioni. E chiamano l'estremo difensore del Galles, Danny Ward, agli straordinari. Inizia Fabian Schar, che di tacco costringe alla respinta di riflesso il portiere di riserva del Leicester. Quindi è Haris Seferovic a non trasformare due favorevoli occasioni: prima della mezz'ora la sua girata in area esce di poco; quindi nei minuti di recupero della prima frazione manda malamente alto l'assist sotto porta di Breel Embolo. E' il 24enne attaccante del Borussia Monchengladbach allora a rubare la scena ad inizio ripresa. Subito protagonista di una cavalcata solitaria che nè Chris Mepham né Jon Rodon sanno arginare: ci pensa il solito Ward ad evitare il peggio. Ma sul successivo corner, calciato da Xherdan Shaqiri, Embolo si libera di Connor Roberts per portare avanti i suoi, grazie al suo sesto gol con la maglia rossocrociata. Due minuti dopo, ancora Embolo scatenato, serve a Kevin Mbabu la palla per chiudere anzitempo la contesa: il diagonale è fuori misura. La Svizzera gestisce il vantaggio, senza mai andare in affanno: impalpabili fin lì le prestazioni di Gareth Bale e Aaron Ramsey. Così è ancora Embolo a rendersi pericoloso, dopo l'ora di gioco, con un diagonale fuori di poco. Proprio quando il Galles sembra iniziare ad accusare il peso della stanchezza, ecco il pareggio, inatteso quanto spettacolare, di Moore, con una precisa inzuccata. I gallesi si illudono persino di poter vincere, ma Ramsey arriva tardi sul traversone di David Brooks. Ultimo guizzo prima di un finale di pura sofferenza difensiva, dominato dall'incessante forcing svizzero al fortino gallese. Che sembra finalmente cedere quando Mario Gavranovic, appena entrato dalla panchina trasforma in oro il suo primo pallone giocato: gol (giustamente) annullato dalla Var per fuorigioco. Embolo è davvero l'ultimo ad arrendersi, ma sul suo colpo di testa ancora una volta Ward c'è. Un salvataggio che regala un punto prezioso ai suoi, allungando la maledizione della Svizzera: nelle cinque partite contro nazionali britanniche, disputate nelle fasi finali di Europei o Mondiali, i rossocrociati non sono mai riusciti a vincere.