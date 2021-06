In fiamme barca con 13 turisti a largo di Trapani

Tredici turisti bolognesi, dieci adulti e tre bambini, sono stati tratti in salvo dagli equipaggi di due motovedette della Guardia Costiera di Trapani dopo che l'imbarcazione in vetroresina sulla quale navigavano, un battello di circa 9 metri, noleggiato, poco dopo le 17,30 ha preso fuoco nel tratto di mare tra il porto di Trapani e l'isola di Formica. Sono stati gli stessi occupanti dell'imbarcazione a lanciare l'allarme, raccolto dalla sala operativa della Capitaneria di Trapani che ha inviato subito le due motovedette. In pochi minuti i turisti sono stati raggiunti e trasbordati. Nonostante un loro autonomo tentativo di spegnere le fiamme, che sembra abbiano avuto origine dal vano motore, per l'imbarcazione non c'è stato nulla da fare e si è inabissata. Vano anche il tentativo di domare la fiamme da parte dei vigili del fuoco, mobilitati dalla Capitaneria. Per il gruppo di turisti solo molta paura ma nessuna conseguenza fisica.