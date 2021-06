Rossana Cannata (Fdi): il treno 'Barocco Line' anche per Avola e Fontane Bianche

La deputata regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, stamattina, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, ha partecipato al viaggio inaugurale del treno “Barocco line”.

“Una ripartenza, quella della linea voluta dalla Regione Siciliana e Trenitalia - spiega la componente della commissione Attività produttive - che coincide con la ripartenza del turismo nella nostra Isola. Un’iniziativa con cui si rinnova l’attenzione verso questa porzione di territorio, dando un ulteriore input al decollo della stagione estiva e di un turismo di prossimità ma non solo. La Barocco line intende infatti rafforzare i collegamenti via treno, nei giorni festivi, verso le principali località turistiche del Sud-Est dell’Isola, dando a residenti e turisti la possibilità di ammirare dal finestrino i nostri meravigliosi paesaggi”.

Rossana Cannata conclude: “Il servizio, tra l’altro, quest’anno è stato implementato con numerose corse previste, fino al 10 ottobre, 15 agosto compreso, da e per Donnafugata, Ragusa, Modica, Scicli, Pozzallo, Noto, Siracusa, Avola e Fontane Bianche. Per queste ultime fermate, in particolare, l’anno scorso ho sostenuto il loro inserimento tra le tappe. L’ampliamento dell’offerta turistica e dei servizi ferroviari diventano insomma centrali in questa stagione estiva che, possiamo dire, riparte in treno”.