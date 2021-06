In arrivo 55 milioni di dosi Pfizer e Moderna

Non ci saranno rallentamenti nella campagna di vaccinazione dopo lo stop all' uso di Astrazeneca per chi ha meno di 60 anni. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che sono in arrivo 55 milioni di dosi di Pfizer e Moderna che serviranno, fra l'altro, quale seconda dose per gli under 60 che hanno avuto una prima dose del vaccino anglo-svedese, circa 900 mila persone. Intanto le Regioni cancellano gli Open day che andranno riorganizzati rispettando le indicazioni per fasce di età. Anche in Lombardia, che in un primo momento si era detta decisa a disobbedire ai dettami del Cts. Figliuolo teme rallentamenti e se gli over 60 che ancora non lo hanno fatto non risponderanno all'appello, milioni di dosi di Astrazeneca e J&J rischiano di scadere nei frigoriferi.