E' morto a Palermo l'ex presidente della Corte dei Conti Luciano Pagliaro

E' morto all'età di 82 anni a Palermo l'ex presidente della Corte dei Conti della Sicilia Luciano Pagliaro. Fratello del giurista Antonio Pagliaro, dopo avere iniziato nei ruoli della carriera direttiva del Ministero dell'Interno, è entrato nella magistratura della Corte dei Conti nel 1972. Assegnato in Sicilia, ha svolto funzioni di magistrato istruttore presso la Sezione di controllo e di giudice presso la Sezione giurisdizionale. È stato componente delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Sicilia. Successivamente nominato Consigliere delegato della Sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti. Il Consiglio di presidenza della Corte dei Conti, nell'adunanza del 31 gennaio 2008, lo ha nominato presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana. Nel luglio 2013 è stato posto in congedo.