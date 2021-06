Modica, zone blu: 10 minuti di tolleranza e abbonamenti per i residenti del centro storico

A partire da lunedì 14 giugno, a Modica, comportamenti più "comprensivi" da parte degli ausiliari del traffico che si occupano dei controlli nella sosta a pagamento. Dopo le polemiche dei giorni scorsi c'è stato un confronto tra i responsabili della ditta che ha in appalto il servizio dei parcometri e il sindaco, Ignazio Abbate. Si è deciso - così come riporta una nota del sindaco - di introdurre il cosìddetto "tempo di tolleranza": 10 minuti in linea generale e 30 minuti nel caso di auto al servizio di persone disabili. In questi due casi non sarà necessario pagare il ticket della sosta. Chi dispone del contrassegno-disabili dovrà esporlo accanto all'indicazione dell'ora di arrivo comprovata dal disco orario o da una semplice nota, su un foglio, con l'orario di arrivo. Per le soste più lunghe bisogna utilizzare i parcheggi riservati ai portatori di handicap. Un'altra novità riguarda i residenti nel centro storico di Modica. E', infatti, previsto un abbonamento di 50 euro mensili per parcheggiare in qualsiasi zona blu.