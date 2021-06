Floridia, due nomadi svaligiano le auto di merce acquistata poco prima alla Fiera del sabato

Due taccheggiatrici hanno fatto 'colpo grosso' ieri mattina alla Fiera settimanale di Floridia, in piazza Nassirya. Secondo le testimonianze delle vittime, due donne, pare di etnia Rom, avrebbero fatto razzia di merce che le persone acquistavano in fiera. Hanno preso di mira una lunga fila di vetture e dopo averle aperte, si sarebbero impossessate degli acquisti fatti dagli ignari cittadini che per non avere ingombri fra le mani, posavano la merce pagata all'interno delle proprie auto. Ci sono stati momenti di tensione in Fiera e sul posto è anche arrivata la polizia municipale. Le due ladre pare che abbiano agito con la complicità di altre persone con grande abilità nell'aprire le portiere dei veicoli. Subito dopo avere portato a termine i colpi, sono state viste allontanarsi con una Fiat Panda carica di merce. Di loro si sono perdute le tracce.

L.M.