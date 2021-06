Turismo, albergatrice delle Eolie: "Super pienone nostre strutture per luglio e agosto"

"I nostri alberghi ad agosto sono già quasi pieni. Anche a luglio siamo a buon punto ed a giugno c'è una buona affluenza. Rispetto all'estate 2019 prevedo un incremento di almeno il 20%". Lo dice l'albergatrice delle Eolie Sarah Tomasello. "Dopo i problemi che abbiamo avuto con la pandemia - dice - prevedo una bella stagione turistica. Spero solo che al piu' presto si possa autorizzare la capienza piena o almeno all'80% sugli aliscafi perché non è normale che chi deve partire o arrivare già non trova posto sui mezzi di linea". Nella rada di Lipari ammirati i primi mega yacht. Ai faraglioni è ormeggiato "Solo" di 72 metri e davanti a Monte Rosa "Annamia" di 43 metri. L'albergatrice ed una quarantina di operatori, ma anche giovani, hanno anche avviato l'operazione "Lipari pulita", armandosi di scope, rastrelli e decespugliatori, e nella prima giornata tra Lipari centro e Canneto hanno riempito tre scarrabili. La seconda operazione è stata programmata per sabato prossimo.