Mafia, commemorati a Monreale tre vittime: D'Aleo, Bommarito e Morici

Si sono svolte stamane in via Cristoforo Scobar a Palermo a piazza Canale a Monreale le cerimonie di commemorazione del capitano Mario D'Aleo e dei carabinieri Giuseppe Bommarito e Pietro Morici uccisi dalla mafia il 13 giugno 1983. A Monreale hanno preso parte alla cerimonia il comandante della Legione carabinieri Sicilia, generale di brigata Rosario Castello; il comandante provinciale, generale di brigata Arturo Guarino; il capitano dei carabinieri di Monreale Andrea Quattrocchi; il comandante della stazione carabinieri di Monreale, maresciallo Andrea La Rocca; il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia in rappresentanza anche del sindaco Alberto Arcidiacono. In via Scobar c'era anche il sindaco di Balestrate Vito Rizzo. Balestrate è il paese della famiglia Bommarito. A Valderice, è stato ricordato Pietro Morici.