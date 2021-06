Strage ad Ardea, uccide 2 fratellini, un pensionato e poi si spara

E' stato trovato morto nella villetta dove si era barricato l'uomo che a Ardea ha ucciso due bambini e un anziano. Si sarebbe suicidato. Gli uomini del Gis hanno fatto irruzione nell'abitazione perché l'uomo non aveva risposto alle sollecitazioni di un negoziatore. I due bambini, di 5 e 10 anni, fratelli, sono stati colpiti mentre giocavano davanti casa, e l'anziano 84enne passava in quel momento in bici. Secondo il sindaco di Ardea, Mario Savarese, il padre dei due bambini è ai domiciliari dove è avvenuta la strage, e la terza vittima sarebbe il nonno dei bimbi. Il padre: 'Io ai domiciliari per un po' di droga lui libero e guardate cosa ha combinato'. Si sarebbe ucciso con un colpo esploso dalla stessa pistola Andrea Pignani, il 35enne che ha ucciso oggi due fratellini David e Daniel Fusinato e l'84enne Salvatore Ranieri ad Ardea. Lo si apprende da fonti investigative. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Sono in corso indagini dei carabinieri.