Basta un tempo al Siracusa per vincere la semifinale contro l'Aci Sant'Antonio

Allo stadio 'Gaeta' di Enna il Siracusa vince la semifinale Poule A di Eccellenza, battendo l'Aci Sant'Antonio per 2 a 0. La corsa degli azzurri verso la promozione in serie D non si ferma, anche se nel prossimo match gli uomini di Ignoffo dovranno fare i conti con il Giarre, altra pretendente al salto di categoria.

La gara contro gli etnei si è risolta nei primi 45 minuti. E' il Siracusa a fare la partita e all' 11' c'è il primo pericolo per l'Aci Sant'Antonio. Abou è travolgente sulla sinistra, il suo cross trova Grasso che però colpisce debolmente. La sfera è facile preda dell'estremo difensore Gulisano. Ma il gol del vatnaggio è nell'aria. Arriva al 22' e porta la firma di Andrea Selvaggio. E' un Siracusa che toglie il respiro agli avversari ed il raddoppio arriva dieci minuti più tardi con Peppe Grasso. Si va al riposo sul 2 a 0 per gli azzurri. La partita è praticamente chiusa. Nel secondo tempo il Siracusa gestisce il risultato senza correre rischi fino al 90'.

(Foto Santino Sorbello)