Europei, spettacolo e gol tra Olanda ed Ucraina: gli Orange la spuntano nel finale

Dai larghi sorrisi alla delusione e al timore dell'inaspettato stop, poi di nuovo il sorriso che scaccia definitivamente la paura: l'Olanda batte 3 a 2 l'Ucraina, che pure era riuscita ad annullare il doppio vantaggio oranje e che a sua volta era passata dallo scoramento alla grande gioia. Gara emozionante questa sera ala Johan Cruijff Arena di Amsterdam, gara valida per il gruppo C, lo stesso di Austria e Macedonia del Nord. Ha vinto la squadra allenata da Frank De Boer, al termine di 90 minuti durante i quali gli olandesi hanno in effetti dominato, ed anche sprecato. I gol tutti nella ripresa, e il caso ha voluto che sia da una parte che dall'altra gli uno-due siano arrivati nel giro di pochi minuti. Ha cominciato Wijnaldum al 52', quindi raddoppio oranje con Weghorst, gol questo pero' viziato da chiaro fuorigioco di un suo compagno che addirittura era davanti al portiere ucraino coprendogli la visuale. Il verdetto del Var e' stato di gol regolare. Sembrava fatta per l'Olanda ma l'Ucraina di Shevchenko ha reagito ed ha piazzato il suo uno-due, al 75' con Yarmolenko e al 78' con Yaremchuk. Attimi di smarrimento tra gli olandesi, che pero' all'85' sono tornati a sorridere grazie al colpo di testa vincente del difensore Dumfries. Ed e' finita 3 a 2 per l'Olanda che cosi' raggiunge l'Austria in testa al gruppo C, anche se la differenza reti e' a favore di quest'ultima.