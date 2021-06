Migranti, 410 su nave Msf: "Sono stremati, fateli sbarcare"

Sono 410 i migranti a bordo della "Geo Barents", nave di Medici senza frontiere. Sono stati soccorsi in sette interventi negli ultimi giorni. Tra loro donne, bambini e minori non accompagnati."Sono stremati", afferma la ong che chiede un porto sicuro: "Si dia un porto sicuro per lo sbarco immediato". Gli ultimi 4 salvataggi, afferma Msf, "sono stati condotti nella zona Sar maltese. Ma Malta ha respinto le nostre richieste di un Pos, affermando che 'non e' in grado di fornire un luogo sicuro".