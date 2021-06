Vittoria, Idea Liberale: continua l'emergenza rifiuti

“Vittoria continua ad annaspare fra i rifiuti. Ecco perché riteniamo che sia indispensabile ripensare il modello di smaltimento”. E’ quanto afferma il presidente di Idea Liberale, Giuseppe Scuderi, a proposito delle condizioni in cui versa Vittoria dopo che si è acuito il problema della rete degli impianti di smaltimento siciliani che continua periodicamente a non ricevere parte delle quote differenziate raccolte nei vari centri urbani. E Vittoria, purtroppo, è tra quelle che stanno soffrendo di più. “Nonostante la città sia sommersa dalla spazzatura ovunque, per non parlare delle contrade, con topi e blatte che proliferano incontrastati, come ho avuto modo di verificare in queste ultime ore nel corso di un sopralluogo ad ampio raggio, compresa la zona limitrofa all’istituto scolastico Caruano e alla chiesa accanto – continua Scuderi – c’è chi ancora si pone dei tabù quando si tratta di ripensare il modo di sbarazzarsi dell’immondizia. Poiché i maggiori problemi si hanno proprio con la frazione indifferenziata, mi chiedo: è proprio così fuori dal mondo pensare alla creazione di un termovalorizzatore? Chiedo agli ecofondamentalisti, che cosa è peggio: la spazzatura che dilaga ovunque, ingrandire le discariche con tutti i relativi veleni che percolano nelle falde acquifere o realizzare un termovalorizzatore con tutti i crismi sopra indicati che ci darebbe anche energia elettrica a basso costo? E’ una questione che, secondo noi, dobbiamo porci nella maniera più adeguata e urgente possibile per evitare che il problema dei rifiuti continui ad imperversare così come è stato finora. Non possiamo continuare a permettere che i disagi legati ai rifiuti pregiudichino la qualità ambientale come è accaduto finora”.