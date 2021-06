Mille bare senza sepoltura a Palermo, la Lega: si rivolgono agli scout, 'pensata geniale'

"Davanti alle 1.000 bare che da mesi aspettano una degna sepoltura, mentre sindaco, assessori, dirigenti, funzionari e operai si scervellano per trovare una soluzione a questo scandalo che ormai ha raggiunto un'eco nazionale, qualcuno a Palazzo delle Aquile ha pensato bene di ricorrere...agli scout per cercare di dare decoro ad una situazione diventata indegna". Lo afferma Sabrina Figuccia, consigliere comunale della Lega di Palermo. "L'assessore Sala - aggiunge - invece di cercare soluzioni, ha pensato bene di lanciare un appello alle associazioni cittadine degli scout per accompagnare i parenti durante le visite alle orrende tensostrutture che ospitano le bare. Insomma, bambini e ragazzini dovrebbero aggirarsi tra centinaia di casse da morto abbandonate al loro destino. Una 'pensata geniale' degna dell'armata Brancaleone a cui si è ormai ridotta l'amministrazione Orlando, il cui unico obiettivo è vivacchiare fino al prossimo anno per continuare a sedere sulle proprie dorate poltrone. Peccato - conclude Figuccia - però, che frattanto Palermo sia sempre più alla deriva e che la stragrande maggioranza dei palermitani speri che quest'agonia finisca al più presto".