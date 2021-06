Agroalimentare, Dipasquale (Pd): immobilismo della Regione penalizza il Ragusano

"Il recente stop alla movimentazione dei bovini da vita dagli allevamenti siciliani verso le regioni d'Italia ufficialmente indenni di Brucellosi, a causa della presenza nell'Isola di alcuni focolai di tale malattia, sta danneggiando soprattutto la provincia di Ragusa dove il settore della zootecnia rappresenta una fetta importante dell'economia locale. Di cio' deve renderne conto il Governo Musumeci che nulla ha fatto per la lotta a questa malattia che colpisce i bovini". Lo ha detto Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico. "Nella precedente legislatura un ottimo lavoro si e' fatto per il contrasto a un'altra malattia che colpisce il bestiame, la "blue tongue" - ha aggiunto Dipasquale - e in sinergia con il Governo Gentiloni si trovarono soluzioni utili per la movimentazione dei bovini fuori dalla Sicilia. Ma questo Governo regionale nulla ha saputo fare per il contrasto alla brucellosi ne' per il sostegno agli allevatori siciliani, soprattutto per quelli della provincia di Ragusa che con grandi sacrifici sono riusciti a rendere la provincia quasi del tutto indenne dalla malattia. Il settore zootecnico ragusano fa da traino per l'intera Sicilia e ritengo sia assurdo l'immobilismo di Musumeci su questo tema. Si dia una svegliata e individui al piu' presto una soluzione da adottare a difesa di un settore economico di enorme importanza per l'economia siciliana".