Covid, ancora in calo i positivi nel Ragusano: sono 489

Sono ancora in calo i positivi al Covid nel Ragusano. Il report dell'Asp del 14 giugno ne segnala 489: 468 in isolamento domiciliare, 17 ricoverati in ospedale e 4 nella RSA Covid del Maria Paternò Arezzo. Sale anche il numero dei guariti, 11.742. I morti sono sempre 274. Ecco nel dettaglio i positivi nei comuni iblei: 5 Acate, 29 Chiaramonte Gulfi, 107 Comiso, 2 Giarratana, 28 Ispica, 22 Modica, 1 Monterosso Almo, 21 Pozzallo,

91 Ragusa, 7 Santa Croce Camerina, 12 Scicli, 133 Vittoria.