Scippò e feri una donna finita a terra: arrestato a Siracusa

Carabinieri della Stazione di Siracusa-Principale hanno arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Siracusa, un trentenne siracusano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

I militari hanno identificato il soggetto quale autore di uno scippo avvenuto tempo fa ai danni di una donna che nella circostanza era anche caduta rovinosamente a terra riportando lievi lesioni. L’analisi dei filmati pervenuti dalle telecamere del circuito cittadino ha permesso di identificare e riconoscere l’autore del reato, già ben noto ai Carabinieri, e confermare così ciò che già nell’immediatezza dei fatti avevano affermato alcuni testimoni che avevano assistito allo scippo e soccorso la donna.

Nel corso dell’esecuzione della misura i Carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo rinvenendo anche 40 grammi circa di marijuana, poi sottoposta a sequestro.

L’arrestato è stato associato alla casa circondariale “Cavadonna”.