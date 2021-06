Nato, Biden: "Abbiamo nuove sfide: la Cina e la Russia"

"Abbiamo delle nuove sfide: la Russia e la Cina. La Nato è importantissima e se non ci fosse la si dovrebbe inventare". Così il presidente Usa Joe Biden nel suo bilaterale con il segretario generale della Nato Stoltenberg. Biden loda l'art.5 del Trattato (che autorizza l'intervento in caso di attacco ad un solo Paese), definendolo un "sacro obbligo" e dice: "Voglio che l'Europa sappia che gli Stati Uniti ci sono". Vladimir Putin bolla come "ridicole" la accuse americane secondo le quali hacker russi o il governo di Mosca sarebbero dietro ai cyberattacchi negli Stati Uniti. Parlando alla Nbc, si è detto aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra la Russia e gli usa.