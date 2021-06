Scarcerato in Sudan imprenditore italiano: ai domiciliari in hotel

L'imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato rilasciato in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi a suo carico. Zennaro, da oggi ai domiciliari in albergo, dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto. La scarcerazione è arrivata dopo un lungo negoziato seguito dall'ambasciatore a Khartoum e dal Direttore Generale Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane.

"Apprendo con sollievo che Marco Zennaro, secondo le fonti della Farnesina, e' stato scarcerato dopo aver trascorso piu' di 50 giorni in cella a Khartoum, in Sudan, senza cibo, acqua e letto, con temperature che arrivavano fino a 40 gradi. Oggi Marco e' ai domiciliari in albergo, in condizioni spero migliori. Occorre continuare a lavorare per riportarlo al piu' presto in Italia". Lo dichiara il deputato di Italia Viva Massimo Ungaro, eletto nella circoscrizione Estero-Europa.