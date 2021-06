Mercedes prende fuoco a Pantelleria con turista alla guida: riesce a salvarsi

ttimi di paura al Borgo nel tratto di strada "Falcone Borsellino" per un'auto andata in fiamme, a Pantelleria. A bordo c'era un turista in vacanza sull'isola che ha avuto segnalato dai passanti che sotto la vettura c'erano le fiamme. L'uomo che da poco aveva superato il Castello medioevale, e' riuscito ad accostare la Mercedes sul lato sinistro della strada nei pressi del parcheggio per i motocicli, fortunatamente vuoto in quel momento. Malgrado le fiamme, l'uomo e' riuscito a prendere i documenti, uscire dall'automobile ed allontanarsi prima che l'incendio si propagasse all'intera vettura. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento l'incendio prima che le fiamme potessero propagarsi ad alcuni esercizi vicini. Sono sconosciute le cause per le quali la macchina abbia preso fuoco, forse una perdita di benzina. Fortunatamente il parcheggio delle moto in via Borgo, in qual momento era vuoto e le fiamme non hanno intaccato altri mezzi meccanici.