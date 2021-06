Covid in Italia, sotto i 1.000 inuovi casi e 36 morti: positività all'1%

I nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia sono 907, a fronte di 79.524 test effettuati. Le vittime sono 36 (ieri 26), mentre il tasso di positività è pari all'1,1% (ieri era pari all'1%). I ricoverati sono 3.465 (meno 77), 536 i pazienti in terapia intensiva (meno 29, 11 i nuovi ingressi), 153.789 le persone in isolamento domiciliare, 157.790 il totale degli attualmente positivi e 3.960.951 i dimessi/guariti da inizio epidemia.