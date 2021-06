L'influencer Giorgia Soleri su Instagram: "Sono bisessuale"

E' la fidanzata da quattro anni, anche se la notizia è stata rivelata da pochissimo, di uno degli uomini più desiderati del momento. E non più solo in Italia, vista la popolarità internazionale della band in seguito alla vittoria all'Eurofestival. Giorgia Soleri, modella e influencer, attivista femminista e molto altro, rispondendo alle domande dei suoi follower durante una diretta su Instagram ha rivelato di avere un orientamento 'fluido', ovvero di essere ugualmente attratta dagli uomini e dalle donne.

La relazione con Damiano - scrive il Corriere - che va avanti da quattro anni, è stata rivelata dopo l'Eurofestival da lui stesso, sempre attraverso una storia social. Da allora il profilo di Giorgia, già molto seguito per la sua attività di modella e per il suo impegno per chi come lei soffre di vulvodinia, è cresciuto in visibilità, e i follower hanno iniziato a fare domande. Molte di queste, ha rivelato Giorgia, riguardavano il suo orientamento sessuale: "Non ho mai detto di essere omosessuale. Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce...- ha chiarito Giorgia, che ha aggiunto - Sono bisessuale."