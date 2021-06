Ragusa, conclusa una edizione record di "A Tutto Volume": a luglio appendice con Alberto Angela

Quattro giorni straordinariamente intensi per gli organizzatori, ricchissimi per i fruitori, oltre 10 mila prenotazioni nonostante le restrizioni, grazie a 44 incontri in cui autori e lettori si ritrovano finalmente in presenza in luoghi insoliti che si trasformano in auditorium e sale conferenze all’aperto. Piazze, vie, giardini, chiostri di palazzi storici anche per questa dodicesima edizione di “A Tutto Volume” hanno ospitato a Ragusa i vari momenti, quasi tutti in sold out. Il sottotitolo di “A Tutto Volume” è da sempre “libri in festa a Ragusa”. E questa edizione, record per presenza di autori, è stata davvero una festa. Innanzitutto dei libri. Grazie ad un nuovo meccanismo che ha previsto la prenotazione degli incontri nelle librerie, prima che online, sono stati venduti complessivamente, in poco più di una decina di giorni, oltre 2000 libri, un record assoluto per Ragusa, un dato che, forse anche in controtendenza rispetto alla media nazionale, fa capire quanta voglia ci sia di leggere, di tornare al rapporto intimo con le pagine di un libro e magari anche evadere dal quotidiano. E così il festival cambia le logiche di vendita e fa tornare la Sicilia a leggere. E' stata annunciata un’appendice di “A Tutto Volume” in programma per il prossimo 10 luglio quando piazza Duomo a Ragusa Ibla ospiterà Alberto Angela.