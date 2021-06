Vittoria, minaccia con taglierino automobilista: denunciato

Aveva avuto un incidente stradale con un'auto, in piazza Berlinguer, a Vittoria, mentre era in sella alla sua bici e minacciava l'automobilista con un taglierino in mano. La scena è stata notata da una pattuglia della Polizia in servizio nella zona. L'uomo, alla vista degli agenti, ha nascosto il taglierino nel cestello della bici. La cosa non è sfuggita ai poliziotti che hanno sequestrato l'oggetto e denunciato l'uomo, un 52enne, per porto abusivo di armi.