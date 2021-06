Modica, a Zappulla il nuovo campetto da calcio intitolato a Orazio Iabichino

Con una toccante cerimonia, il nuovo campetto di calcio realizzato alle spalle della chiesa di Zappulla è stato dedicato a Orazio Iabichino, lo sfortunato ragazzo tragicamente scomparso lo scorso mese di maggio. Il giovane era un membro attivo della comunità residente nella popolosa contrada rurale e ieri, durante la scopertura della gigantografia a lui dedicata, tutti i residenti si sono stretti attorno alla famiglia Iabichino. “Orazio ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto – commenta il Sindaco Abbate – con il suo sorriso, la sua disponibilità, la sua spontaneità ha rappresentato un punto di riferimento per tutti ed un esempio da seguire. Da oggi tutti i ragazzi che vorranno fare attività sportiva a Zappulla andranno nel campetto di Orazio, così che la sua memoria sarà per sempre perpetuata. Con questo gesto abbiamo voluto anche testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alla famiglia Iabichino per la perdita incolmabile che hanno dovuto affrontare”.