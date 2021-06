Donato al Papa "L'Uovo Pigna" in ceramica di Caltagirone realizzato da Diego Cortez

Il Santo Padre ha ricevuto l’opera “Ovum Pine Nut” ideata dallo stilista siciliano Diego Cortez. Nei giorni scorsi, durante l’udienza generale dal cortile San Damaso a Roma, la consegna del dono da parte della delegazione guidata dal Vescovo di Noto, Monsignor Staglianò. Papa Francesco sembra aver molto gradito il dono. L’opera “Ovum Pine Nut” è stata foggiata interamente in ceramica di Caltagirone ed è stata ideata e disegnata dallo stilista Cortez in occasione della scorsa Pasqua. Vuole essere il simbolo della rinascita, del ritorno alla vita dopo il difficile e triste periodo di pandemia vissuto; emblema di una nuova “esistenza” che coinvolga tutto il genere umano e che parta proprio dal riconoscimento dell’altro e della preziosità del legame comunitario che ci lega gli uni agli altri. Da qui la scelta dello stilista Cortez di incidere l’epigrafe “Io siamo Noi” alla base dell’opera in ceramica. L’opera Ovum Pine Nut è davvero particolare: si ispira proprio alla pigna siciliana, ed è completata dal segno artistico, in oro zecchino, di un Cristo Risorto raffigurato con le mani alzate verso il cielo, che abbraccia e perdona l’Umanità. Durante il periodo pasquale è stato posto al suo interno il primo uovo di cioccolato di Modica Igp, del peso di 25 kg, realizzato dal maestro Puglisi. A Papa Francesco è stata inoltre donata una barretta di cioccolato di Modica Igp, riproducente il Cristo Redentore dello stilista Cortez.